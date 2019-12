1000 Schüler machen mit bei Demo für besseres Klima in Wolfsburg

„Streik in der Schule, Streik in der Fabrik, das ist unsere Antwort auf eure Politik!“ Diesen Satz skandierten nach Polizeiangaben etwa 1000 - vor allem junge - Teilnehmer, die sich der weltweiten Aktion „Fridays for Future“ angeschlossen hatten. Statt in Klassenräumen zu sitzen, gingen Wolfsburgs...