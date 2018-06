Interviewanfrage zum Stadtgeburtstag – Alfred Hilsberg (70) willigt spontan ein, warnt aber: „Mit reiner Lobhudelei können Sie nicht rechnen. Auch wenn ich wegen der zeitlichen Distanz manche Erfahrung differenzierter sehe als noch vor Jahren.“ Hilsberg wurde 1947 in Wolfsburg geboren, sein Vater war VW-Arbeiter, die Mutter Hausfrau. 1968 verließ er die Stadt. Hilsberg wurde Musikjournalist und Filmmacher, später Gründer und Betreiber des renommierten Indie-Plattenlabels Zickzack Records. Dort entdeckte und förderte er Bands wie „Einstürzende Neubauten“ oder „Blumfeld“. Mit ihm sprach WN-Redakteur Hendrik Rasehorn.

Herr Hilsberg, Wolfsburg feiert demnächst 80. Stadtgeburtstag ...

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig könnte der Stadt ein schönes Geschenk machen mit der Milliarden-Geldbuße von VW ...

„Die Stadt muss weiter daran arbeiten, ihre Eindimensionalität zu verlieren, auch industriell.“ Alfred Hilsberg über seine Heimatstadt Wolfsburg.

Das Geld wird wohl kaum in der Rathauskasse landen ...

Wahrscheinlich ...

Wie beschreiben Sie ihr Verhältnis zu ihrer Heimatstadt?

Zwiespältig. In der Zeit, in der ich dort gelebt habe, hatte ich negative wie positive Erlebnisse.

Ist Ihnen Wolfsburg peinlich?

Ich bin da mit einem Makel behaftet. Immer wieder muss ich berichten, warum ich aus Wolfsburg geflüchtet bin. Ich versuche zu erklären, wie Wolfsburg entstanden ist, nämlich dass es eine mustergültige Gründung in der Nazi-Zeit war. Solche Gespräche, von denen ich über die Jahre viele geführt habe, sind immer sehr polarisierend.

Sie wurden kurz nach dem Krieg geboren. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit ihrer Kindheit?

Ich habe mit meinen Eltern in der Kleiststraße gewohnt – dort stehen viele typische Gebäude der Nazi-Zeit. Diese Architektur hat Wolfsburg geprägt. Ich selbst hatte kein eigenes Zimmer. Die Wohnung war gar nicht dafür geeignet, dass eine Familie darin lebt. Das hat auch zu vielen innerfamiliären Auseinandersetzungen geführt. Mich würde interessieren, wer wohl heute darin wohnt.

Jeder, der es sich leisten kann. Die Wohnungsnot ist schließlich groß.

Ich weiß. Mein erstes Lebensjahrzehnt war davon geprägt, dass ich jeden Tag auf dieses Monstrum von einem VW-Zeichen am Kraftwerk blicken musste. Überhaupt gab es diese permanente Präsenz des Werks, die bis in die Wohnzimmer und die Kleinigkeiten des Alltags hineinwirkte. Damals blickte ich eifersüchtig auf die Häuser am Steimker Berg, wo die Bessergestellten wohnten. Heute hat sich dieses Wohnen in die abgeschotteten Villen der Neubaugebiete verlagert.

Was ist von Ihrer Schulzeit in Erinnerung geblieben?

Ich ging auf das Ratsgymnasium. Allerdings war ich mehr außerhalb der Schule zu finden als im Unterricht, vor allem wenn es um Fächer wie Mathe oder Physik ging, und habe schlechte Noten kassiert. Nach dem zweiten Sitzenbleiben bin ich ohne Abitur von der Schule geflogen. Später habe ich das bedauert, denn viele Wege, etwa ein reguläres Studium, blieben mir so versperrt. Ich wäre auch gerne Redakteur geworden, ich war ja freier Mitarbeiter für ihre Zeitung, Eberhard Rohde war der Lokalchef. Aber das Abitur war die Mindestvoraussetzung für ein Volontariat.

Für das Schreiben haben Sie sich schon zu Schulzeiten interessiert. Unter dem Pseudonym „Daddy“ veröffentlichten Sie in der Schülerzeitung „Diagonale“. Was war das für ein Blatt?

Ich hatte das Glück, dass es diesen jungen Lehrer am Ratsgymnasium gab, Frank-Helmut Zaddach. Er war sehr aktiv, was außerschulische Aktivitäten anging und hat bewusst kritische Stimmen gefördert. Über die Texte in der „Diagonale“ hat er zwar drübergelesen, aber nie eingegriffen. In der „Diagonale“ wie auch in der THG-Schülerzeitung „Florett“ fanden schon Mitte der 1960er Jahre Äußerungen ihren Platz, die in Richtung außerparlamentarischer Opposition gingen.

War das damals in der VW-Stadt besonders mutig oder Ausdruck des Zeitgeistes?

Ich würde sagen beides. Die „Diagonale“ war ein Forum für junge, aufgeweckte Geister, die versuchten, ihre Meinung öffentlich kundzutun. In dem Zusammenhang muss auch die „Film AG“ erwähnt werden.

Was liefen dort für Filme?

Ich hatte gute Kontakte zu Filmmachern. So bekam ich Zugang zu Underground-Filmen aus der ganzen Welt, teils extrem radikale, politische Werke. Trotzdem gab es in Wolfsburg keinen Aufschrei oder ein Einschreiten der staatlichen Organe. Andere wurde ja damals vom Verfassungsschutz beobachtet. Das wurde anders, als Franz-Josef Strauss für einen CDU-Wahlkampftermin nach Wolfsburg anreiste. Es gab eine Schlägerei zwischen der Jungen Union und jungen Linken. Wir glaubten, der Verfassungsschutz hatte was zu tun damit. Deshalb ging ich im Namen der Wolfsburger Nachrichten zum Büro des Wolfsburger Verfassungsschutzes, marschierte hinein und führte ein Interview mit dem Leiter. Leider ist es nie in ihrer Zeitung erschienen. Warum, weiß ich nicht.

Viele internationale Rock-Bands sagen, zu ihren Vorbildern zählen deutsche Krautrock-Bands. Eine der bekanntesten war „Amon Düül II“. Ein Kritiker schrieb, die fabrizieren „akustisches LSD“. Mit dieser Band feierten Sie ihre Premiere als Konzert-Organisator – 1968 im Wolfsburger Gewerkschaftshaus. Ein gelungener Auftritt?

Ich selbst war an dem Abend gar nicht dabei, weil ich schon in Hamburg lebte und nicht wegkam. Ich musste mir von Heribert Jakobi (Anmerkung: ein Jugendfreund von Hilsberg und Betreiber von Wolfsburgs erster Underground-Kneipe „Tadsch Club“) schildern lassen, was passiert ist. Ein Teil der 150 Gäste war wohl schwer begeistert, der andere Teil war befremdet. So richtig Euphorie kam wohl nicht auf. Nach diesem Konzert hat es lange gedauert, bis diese Art von Musik wieder in Wolfsburg zu hören war.

Heute ist es ein Ereignis, wenn Rammstein im VW-Kraftwerk auftritt. Die Stadt ist stolz auf ihre vielen Kulturangebote.

Kulturell hat sich seit damals viel entwickelt. Es wurde investiert und es gibt kulturelle Leuchttürme, die bemerkenswert sind. Das Kunstmuseum ist herausragend. Die Arbeit, die dort gemacht wird, ist anerkannt. Ich besuche gerne das Museum, den Kunstverein oder die städtische Galerie.

Auch die Autostadt?

Das war ich noch nie. Autos interessieren mich nicht, ich besitze auch keinen Führerschein. Stellen Sie sich das vor, das sagt ein Wolfsburger ... Ich fahre am liebsten Taxi, sitze hinten links, damit ich so wenig wie möglich mitbekomme. Oder Eisenbahn. Bis zur Einführung des ICE war die Anbindung von Wolfsburg ja eher jämmerlich. Heute muss man dagegen froh sein, wenn der Zug auch hält. Was für eine Lachnummer.

Noch einmal zurück zur Kultur: Ihrer Meinung nach hat Wolfsburg also ordentlich gemausert?

Dass ein Justin Hoffmann den Kunstverein Wolfsburg leitet, wäre im Wolfsburg der 1960er Jahren unmöglich gewesen. Ich persönlich schätze all die kulturellen Leuchttürme. Aber das sind vor allem Attraktionen für Wolfsburg-Besucher. Diese Einrichtungen wirken nicht in die breite Bevölkerung. Das ist ähnlich wie Ende der 1950er Jahre, als VW große Ausstellungen mit internationalen Künstlern veranstaltet und die Besucher verstört durch die Gänge liefern. Genauso ist sie heute für manchen Wolfsburger schwer zu verstehen.

Wie sehen Sie als gebürtiger Wolfsburger von außen die Stadt in ihrem 80.Jahr der Gründung?

Die Stadt muss weiter daran arbeiten, ihre Eindimensionalität zu verlieren, auch industriell. Verwaltung und Politik müssen sich von Volkswagen emanzipieren und ihre Köpfe freibekommen. Das ist alles viel zu eng. Natürlich ist das ist nicht leicht, wenn man weiß, dass die Stadt seit Jahrzehnten von VW dominiert wird und sich in naher Zukunft daran auch nichts ändert. Der VfL ist ein Beispiel: Würde sich Volkswagen zurückziehen, würde es für den Verein erst einmal schwer werden. Aber solange VW drin ist, hindert es den Verein daran, ein echter Traditionsverein zu werden.

Wäre für Sie VW eine Berufsperspektive gewesen?

Ernsthaft? Nie! Im Gegenteil, meine Mutter wollte mich überzeugen, nur habe ich mich verweigert. Weil es sonst keine Perspektive für mich in Wolfsburg gab, bin ich weggezogen.

Was wünschen Sie Ihrer Heimatstadt zum Geburtstag?

Ich befürchte, es werden noch viele junge Menschen, die ihre Lebensperspektive eben nicht bei VW sehen, die Stadt verlassen – vermutlich sogar der größte Teil. Man kennt ja die Versäumnisse, die Fehler, Lücken, Bedürfnisse. Die gilt es zu füllen, aber das wird noch lange dauern. Denken Sie an die Porschestraße – was für eine städtebauliche Fehlleistung.

Früher bin ich oft im Centro Italiano gewesen, um mich dort mit gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen. Das war damals so wichtig, wie es auch heute sein sollte. Ich würde mir wünschen, dass so was in Wolfsburg stärker gefördert wird.

Sie leben in Hamburg an der Elbe. Wie oft kehren Sie noch heim an Aller und Mittellandkanal?

Nachdem ich Wolfsburg 1968 endgültig verlassen hatte, hielt ich viele Jahrzehnte Distanz, auch zu meiner Familie. Erst mit der Arbeit an dem Buch „Das ZickZack-Prinzip“ über meine vielfältigen kulturellen und politischen Aktivitäten habe ich wieder Kontakte nach Wolfsburg geknüpft. Mittlerweile gibt es sogar Familientreffen. Noch lieber besuche ich die Ausstellungen in Wolfsburg.