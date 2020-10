An der Einmündung der Landesstraße 627 in die Kreuzung Bansleber Straße kam es am Freitag gegen 9.45 Uhr zu einem schweren Unfall. Ein aus Richtung Bansleben kommender Hyundai kollidierte im Einmündungsbereich der Bansleber Straße mit einem auf der vorfahrtsberechtigten Straße fahrenden Fiat. Der Zusammenstoß war derartig heftig, das beide Fahrzeuge in die anliegenden Vorgärten geschleudert wurden. Der Motor des Fiat wurde bei dem Anstoß herausgerissen. Beide Fahrer wurden verletzt. Der verletzte Fahrer des Hyundai war in seinem Auto eingeschlossen und konnte sich selbst nicht befreien. Die Feuerwehr Schöppenstedt und der DRK-Rettungsdienst befinden sich in unmittelbarer Nähe der Unfallstelle und waren deshalb schnell zur Stelle. Nach Angaben des Schöppenstedter Ortsbrandmeisters Sascha Ziesmer konnte die verklemmten Türen am Hyndai des eingeschlossenen Fahrers in kurzer Zeit mit Hilfe eines Rettungsspreizers geöffnet werden und der Fahrer an den Rettungsdienst übergeben werden. Beide verletzte Personen wurden in die Kliniken Wolfenbüttel und Braunschweig gebracht. Die Polizei Schöppenstedt sicherte die Unfallspuren. Während der Bergungsmaßnahmen war die Hauptdurchgangsstraße in Schöppenstedt gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.