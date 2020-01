Die Tat ereignete sich am Schwarzen Weg.

Schöppenstedt. Die Unbekannten dringen in eine Lagerhalle ein. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 700 Euro. Zeugen werden gesucht.

Täter stehlen in Schöppenstedt Werkzeug

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben zwischen Samstag, 18. Januar, 14 Uhr, und Montag, 20. Januar, 11 Uhr, nach Ausbau des Schließzylinders einer Tür in eine Lagerhalle in Schöppenstedt am Schwarzen Weg gelangt. Aus der Halle seien dann eine Motorsäge sowie ein Winkelschleifer im Wert von rund 700 Euro entwendet worden.

Hinweise: (05331) 9330.