Haben Sie schon von einem Staubsauger gehört, mit dem sich auch Haare föhnen lassen? Es gibt ihn tatsächlich. Zu sehen ist er im Heimatmuseum Hornburg. Dort wird derzeit eine Ausstellung zur Energiegeschichte gezeigt.

Nicht viele Exponate

Der ominöse Staubsauger-Haartrockner stammt aus dem Museum für Energiegeschichte in Hannover. Es sind nicht viele Exponate, die seit Sonntag als Wanderausstellung in Hornburg zu sehen sind. Doch diese sind in den Räumen des Hornburger Museums hervorragend präsentiert.

Jeweils mit Erläuterungen

Zu jedem der neun Exponate gibt es eine ausführliche Erklärung und eine einordnende Zeittafel. „Wir freuen uns, dass wir einmal so viel Platz für unsere Wanderausstellung haben, das ist nicht selbstverständlich“, sagte Ralf Baumgarten vom Museum für Energiegeschichte, Hannover. In der Wanderausstellung des von der Avacon betriebenen Museums gibt es eine gelungene Auswahl, die einen interessanten Blick auf die Geschichte der Energiegewinnung und vor allem ihrer Nutzung öffnet. „Die Exponate stehen für 150 Jahre Geschichte“, so Baumgarten. Der Haartrocknungsstaubsauger aus den 30er Jahren des 20. Jahrhundert habe sich übrigens als Flop erwiesen.

Auch etwas über Promis

Der Besucher lernt bei der Gelegenheit auch das eine oder andere über prominente Personen der Zeitgeschichte. So habe der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer einen beleuchteten Stopfpilz erfunden, der es aber nie zur Patentanmeldung geschafft habe. Ebenfalls zu sehen in der Ausstellung.

Zukunfstweisende Ideen

Andere Exponate waren dagegen zukunftsweisend, wie Waschmaschine, eine gasbetriebene Station zum Aufheizen eines Bügeleisens oder zur Telegrafie. Eine liebevoll und kenntnisreich zusammengestellte Ausstellung, die nicht nur informativ ist, sondern an der einen oder anderen Stelle den Besucher ebenso staunen wie schmunzeln lässt.

Ausstellung war wichtig

„Uns war wichtig, dass wir dieses Jahr noch eine Ausstellung realisieren können“, sagte Monika Dahms, neu gewählte Vorsitzende des Förderkreises Heimatmuseum Hornburg, im Gespräch nach der Ausstellungseröffnung am Sonntag.

Bis 22. November zu sehen

Die Ausstellung ist bis zum 22. November in der Galerie des Museums zu sehen. Auch das Museum leidet unter dem aktuellen Pandemie-Geschehen. So müsse die für diesen Samstag zu Halloween geplante „Nacht im Museum“ ausfallen. Sie wird im April des nächsten Jahres stattfinden. „Wir haben die Veranstaltung auf Walpurgis 2021 verschoben“, sagte die Förderkreis-Vorsitzende dazu.

Internet: www.museum-hornburg.de und www.energiegeschichte.de