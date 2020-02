Fritz Sengpiel ist in Hornburg im Alter von 87 Jahren gestorben

Es war im Sommer 2003, als ich mit Fritz Sengpiel auf der Terrasse seines Hauses an der Wasserstraße in Hornburg saß und er mir über die Symbole an den Fachwerkhäusern der mehr als 1000-jährigen Stadt erzählte. Die Geschichten, die er darüber zu berichten wusste, zogen mich, zogen unsere Leser so...