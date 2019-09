Im Schladener Naturbad wird das Schilf geschnitten

Im Schladener Naturbad steht die Saisonnachbereitung an. Das Schilf am Uferrand wird am Freitag, 4. Oktober, ab etwa 16 Uhr geschnitten, teilt der Förderverein des Freibades mit. Am Samstag, 5. Oktober, beginnt der Einsatz bereits um 9 Uhr und wird um 13 Uhr beendet sein.

Helfer gesucht

Damit die Arbeiten schnell erledigt sind, würden sich die Verantwortlichen freuen, an beiden Tagen zahlreiche Helfer begrüßen zu können, heißt es weiter. Entsprechendes Werkzeug, sowie ein Container und ein Boot, um auch Wasserseitig arbeiten zu können, stehen für die Aktion bereit. Das Schilfschneiden sei eine wichtige Arbeit, dient es doch der guten Wasserqualität, mit der das Freibad auch in der vergangenen Saison wieder aufwarten konnte.

Im November geht es weiter

Die nächsten Einsätze um das Bad in den Winterschlaf zu schicken, finden dann am Freitag, 22. November von 13 bis 17 Uhr und am Samstag, 23. November, von 9 bis 13 Uhr statt. Zu den Einsätzen, gebe es für die Helfer eine kräftige Stärkung. Infos und Rückfragen unter (0173) 8086071.