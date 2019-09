Grüne: Trotz Tempo-30 Schildern wird in Hornburg gerast

Die Zahl „30“ steht in großen schwarzen Ziffern auf dem fast neuen Schild an der Bundesstraße 82 in Hornburg. Darunter ist ein weißes Hinweisschild mit der Aufschrift „Feuerwehrausfahrt“ angebracht. Seit einigen Wochen gilt in Hornburg Tempo 30 auf der Straße zwischen Schule und Feuerwehr. Die...