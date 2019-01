Samtgemeinde Oderwald will bessere Busverbindungen

Ein Zug hält am Bahnhof in Börßum. Der Vorplatz soll zu einer modernen Park-and-ride-Anlage umgestaltet werden.

Das Projekt Dorfregion steht ganz oben auf der To-do-Liste der Samtgemeinde Oderwald für das Jahr 2019. Es geht es geht um Gebäudesanierung, Zusammenleben, Siedlungsentwicklung, Landwirtschaft und noch einiges mehr. Die Gemeinde möchte sich aber auch für bessere Bus- und Bahnanbindungen stark machen.

Dorfregion

Die Samtgemeinde nimmt am niedersächsischen Dorfentwicklungsprogramm teil. Seit September 2018 haben sich sechs Arbeitsgruppen gebildet. In fast 20 Sitzungen sind Bürger zu verschiedenen Themen zusammengesessen, berichtet Samtgemeinde-Bürgermeister Marc Lohmann. Die Zeit drängt. Bis 15. September sollen Pläne für Dorferneuerungsprojekte beim Amt für regionale Landentwicklung in Braunschweig abgegeben sein. Das Spektrum ist weit gefächert. Ein Thema sei die Siedlungsentwicklung, sagt Lohmann. Beispielsweise könnten alte Siedlungshäuser aufbereitet werden, so dass sie künftig anders genutzt werden. Auch Privatpersonen seien angesprochen sich zu beteiligen. Sie könnten von der Förderung profitieren. Hilfe kann es auch für die Erneuerung und den Erhalt landwirtschaftliche Gebäude, geben, für die Wege der Feldinteressentschaften und für Gemeindestraßen. Die Landwirte bilden in dem Projekt eine eigene Arbeitsgruppe, sagt Lohmann.

Das Miteinander der Einwohner in den Dörfern soll gestärkt werden. Damit befasst sich die Arbeitsgruppe Soziales Leben und Daseinsfürsorge. In den Ortschaften sollen Kontaktstellen geschaffen werden. Lohmann nennt Heiningen als Beispiel. Die Gemeinde entwickle ein Projekt rund um das Dorfgemeinschaftshaus. Dort könnte ein Mehrgenerationenplatz entstehen. Bei der Finanzierung helfe das Land. Die Gemeinde müsse lediglich einen kleinen Teil beisteuern.

In jeder Gemeinde entstehen laut Lohmann andere Pilotprojekte. In Flöthe sei Wohnen für Senioren ein großes Thema. Ältere Menschen sollten die Möglichkeit bekommen, weiter in dem Dorf zu leben, auch wenn sie nicht mehr in der Lage seien, alleine ihr eigenes Haus in Stand zu halten.

Mobilität

Für die Menschen in den sechs Mitgliedsgemeinden soll es bessere Verbindungen mit Bus und Bahn geben. Dafür wird die Fläche vor dem Bahnhof umgestaltet. Bushaltestellen werden geschaffen, ein Park-and-Ride-Parkplatz soll entstehen und eine moderne Fahrrad-Abstellanlage, bei der es auch überdachte Boxen für E-Bikes gibt. Die Investitionssumme liege bei rund 700.000 Euro, sagt Lohmann. Bis zu 87,5 Prozent davon könne die Gemeinde als Fördergeld erhalten. Die Arbeiten geschehen zusammen mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Börßum unter der Regie der Straßenbaubehörde in Goslar.

Damit aber nicht genug: Die Busverbindungen müssten besser werden, betont Lohmann. Es gebe beispielsweise keine Buslinie, zwischen den Dörfern nördlich und südlich des Oder. In Kalme, Achim und Seinstedt habe sich eine Fahrplanreform im Herbst sogar negativ ausgewirkt. Nachmittags seien die Dörfer schlechter erreichbar als zuvor. Die Samtgemeinde sei aber bereits im Gespräch mit dem Busunternehmen Bachstein dem Regionalverband und dem Landkreis Wolfenbüttel, um Abhilfe zu schaffen.

Und dann störten auch noch die hohen Preise. „Wir wollen eine einheitliche und transparente Preisgestaltung“, sagt Lohmann. Derzeit gelten in der Gemeinde zwei verschiedene Preisstufen. Das sei nicht nachvollziehbar und außerdem zu teuer. Lohmann: „So lange das abschreckt, werden wir die Menschen nicht dazu bekommen, Bus und Bahn zu nutzen.“

(Weiterer Bericht folgt.)