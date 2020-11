Gustav Hagemann – der Maler des Nordens

Wer sich am Eingang von Salzgitter-Engelnstedt — bis 1942 Ortschaft im Landkreis Wolfenbüttel — das Ortswappen anschaut, entdeckt auf blauem Grund eine goldgelbe Rose über einem aus dem Schildfuß wachsenden weißen Rentier. Die gepflegte Homepage der Dorfgemeinschaft Engelnstedt (www.engelnstedt.de) erläutert, was es mit diesem mit nördlicheren Gefilden identifizierten Tier auf sich hat. Es soll einmal an weit zurückliegende Zeiten erinnern, nämlich an die anrückende Eiszeit vor 50.000 Jahren, in der altsteinzeitliche Menschen hier auf die Jagd gingen.

1952 wurde ein Jägerlager in Lebenstedt ausgegraben

1952 wurde wenige hundert Meter westlich von Engelnstedt entfernt im benachbarten Salzgitteraner Stadtteil Lebenstedt ein spektakuläres Jägerlager ausgegraben. Doch das Rentier ist außerdem noch einem berühmten Sohn des Ortes gewidmet. Ein im Jahr 2000 errichtetes Denkmal an der Ortsdurchfahrt „An der Graube“ erinnert an – so heißt es auf dem von einer weiblichen Skulptur gekrönten Gedenkstein – „Gustav Hagemann, *17. 02. 1891 +24. 05. 1982. Bedeutender Maler, Bildhauer und Lapplandforscher aus Engelnstedt“. Hagemann entstammte einem bäuerlichen Geschlecht, worauf man sein großes Verständnis für karge Landschaften und die in ihnen lebenden, oft verschlossenen Menschen zurückgeführt hat.

Er besuchte die Große Schule in Wolfenbüttel und die Kunstschule in Kassel. Sein Referendariat als Kunstlehrer in Torgau wurde durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen, an dem er als Soldat von 1914 bis 1918 teilnahm. Nach dem Krieg studierte er ab 1920 in München und kehrte 1922 nach abgeschlossener Ausbildung nach Torgau als Kunsterzieher und Sportlehrer zurück. Von dort aus unternahm er seit 1927 lange Studienreisen in die Länder des Nordens. Seine künstlerischen Werke widmete er vor allem der Kultur der Lappen, über die er auch Bücher schrieb. In jener Zeit fand man seine Werke in Galerien Berlins und anderer Städte neben denen von Emil Nolde oder Karl Schmidt-Rottluff. Man verglich ihn jedoch eher mit Edvard Munch oder Ernst Barlach. Auch am Zweiten Weltkrieg nahm er als Soldat teil.

Sein Werk umfasst einige 1000 Stücke

Seit 1970 war er Mitglied der Akademie für Kunst, Wissenschaft und Literatur in Rom. Sein einige tausend Stücke umfassendes künstlerisches Lebenswerk übergab er ein Jahr vor seinem Tod der Stadt Salzgitter. 1981 erschien der von Salzgitter geförderte Band „Gustav Hagemann. Der Maler des Nordens“, eingeleitet vom damaligen Feuilleton-Chef der Braunschweiger Zeitung, Heinrich Meersmann. Bücher von und über Gustav Hagemann können in der Herzog-August-Bibliothek eingesehen oder ausgeliehen werden.

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.