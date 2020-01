Aviso Literarisches Wolfenbüttel in der Zeitschrift „Heimatland“

Einer der drei Schriftsteller unter den Wolfenbütteler Regierenden war Herzog Heinrich Julius (1564-1613). Er gilt als einer der gebildetsten Fürsten seiner Zeit und war in vielen Wissenschaften bewandert, an Kunst, Musik und Literatur interessiert und schrieb Komödien. Er lud eine englische Theatertruppe mit dem bekannten Schauspieler Thomas Sackville nach Wolfenbüttel ein, die hier als erstes stehendes Theater Deutschlands viele Jahre nicht nur für den Hof, sondern auch für das Volk auf Straßen und Plätzen spielte.

Der hoch gebildete Bibliotheksgründer Herzog August der Jüngere (1579-1666) sammelte nicht nur Bücher, sondern schrieb auch selbst. Sein Schachbuch in deutscher Sprache wurde ein „Longseller“ und in mehrere Sprachen übersetzt. Seine Bibliothek übte schon zu seiner Zeit eine Anziehungskraft für Menschen aus aller Welt aus, und so ist es geblieben — bis heute.

Mit der Bibliothek untrennbar verbunden sind zwei der bedeutendsten Namen der deutschen Geistesgeschichte: Leibniz und Lessing. Herzog Anton Ulrich (1633-1714) war selbst ein hoch begabter und erfolgreicher Dichter und Kunstsammler, unter dessen Regierung die Residenzstadt Wolfenbüttel ihre höchste Blüte erlebte. Ihm gelang es, den berühmten Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) als Bibliothekar und Berater zu verpflichten. Der Tod seines fürstlichen Freundes Anton Ulrich berührte Leibniz tief.

Gotthold Ephraim Lessing (1729-1770) schrieb in Wolfenbüttel unter vielem anderem „Emilia Galotti“ und „Nathan der Weise“.

Wilhelm Raabe (1831-1910) besuchte die Wolfenbütteler Große Schule und lebte hier sechs Jahre als produktiver Schriftsteller. Wilhelm Busch (1832–1908) war

25 Jahre lang im Sommer und zu Neujahr in Wolfenbüttel zu Gast bei der Familie seines Bruders. Im Mai 1875 schrieb er: „Bei uns ist jetzt auch der volle und wahrhaftige Frühling gekommen. Da sitzen wir des Abends im Gärtchen unter dem alten Birnenbaum; der säuselt dann so leise vor sich hin und läßt seine Blüthen herunter sinken, und manchmal fällt mir eine in den Wein hinein. Ganz fern im Stadtgraben da quacksen die Frösche; von den Linden herüber, die auf dem Walle stehn, quinquiliren und seufzen die Nachtigallen.“

Ein Besuch in Wolfenbüttel lohnt sich – nicht nur im Frühling!

