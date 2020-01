Schalk- äh Schaltjahr

Mit Aberglauben kann ich wenig anfangen. Schwarze Katze von rechts? Süß. Freitag, der 13.? Ein Datum wie jedes andere. Zwischen den Jahren nicht waschen? Wann soll ich das denn sonst mal machen? In diesem Jahr kursieren nun auch wieder allerlei Hirngespinste im Internet, die das Schaltjahr betreffen. Sie wissen schon: Die Erde schafft es in den 365 Tagen eines Jahres nicht ganz um die Sonne. Alle vier Jahre gibt es deshalb einen Schalttag, den 29. Februar. Es ist doch toll, wenn wir einen Tag geschenkt bekommen, oder? Na ja, mir tun nur Diejenigen ein bisschen leid, die am 29. Februar geboren werden. Nur alle vier Jahre Geburtstag feiern? Mmh, zumindest bleibt es etwas Besonderes. Und am 29. Februar zu heiraten, hat auch irgendwie seinen Charme. Den Hochzeitstag vergisst man doch garantiert nicht.

