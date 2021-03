Vermutlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind bisher noch nicht ermittelte Täter in einen unbezogenen Rohbau in der Bahnhofstraße in Sickte eingedrungen.

Die Täter durchtrennten Folie und verschafften sich Zutritt zur Baustelle

Wie die Polizei weiter mitteilt, hätten sie eine Folie durchschnitten und Baumaterialien im Wert von rund 2500 Euro gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter (05306) 932230 oder die Polizei Wolfenbüttel unter (05331)9330 an.

red