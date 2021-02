Kita Moorbusch in Cremlingen öffnet ihre Tore

Cremlingen. Der Bau kostete 2,4 Millionen Euro plus 210.000 Euro für die Einrichtung. Seit 1. Februar läuft der Betrieb in Notgruppenbetreuung.

– Die neue dreigruppige Kita Moorbusch der Gemeinde Cremlingen ist am 1. Februar in Betrieb gegangen. Am Montagmorgen wurden die Kinder herzlich empfangen. Ab sofort genießen sie hier auf 680 Quadratmetern Grundfläche und 1400 Quadratmetern Außenfläche in zwei Krippengruppen (30 Kinder) und einer Kindergartengruppe (25 Kinder) ihren Kita-Alltag, so die Gemeinde.

Schnelles Handeln versprochen

Bürgermeister Detlef Kaatz freut sich sehr, dass diese moderne Kita einen neuen Standard in der Gemeinde setzt. „Wir haben unseren Eltern versprochen, schnellstmöglich weitere Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Das ist gelungen. Herzlichen Dank an alle, die dazu beigetragen haben,“ so Kaatz. „Neue Ideen wurden umgesetzt – und darauf sind wir auch sehr stolz. Insbesondere die neuen kleinen Bildungsinseln laden zum kreativen Spielen und Lernen ein.“

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Außenschachbrett auch für Gäste

Mit Spannung und Neugier erkundeten die Kleinen die bedarfsgerechten und liebevoll eingerichteten Räumlichkeiten und erlebnisreichen Spiellandschaften, so die Gemeinde weiter. Und davon gibt es einige: ein Malatelier, einen Bewegungsraum, ein Kinderrestaurant und die Gruppenräume. Auch das Außengelände bietet für jede Altersgruppe entsprechende Spielgeräte, zu denen ab Sommer auch noch ein Fußballfeld und ein Nutzgarten hinzukommen sollen. „Eine Besonderheit wird das von der Klausolit Bauelemente aus Braunschweig gesponserte Außenschachbrett sein, denn die Senioren aus dem angrenzenden Seniorenwohnheim dürfen dieses sehr gerne ebenfalls nutzen. Auch der Schachclub Braunschweig Gliesmarode beteiligt sich an diesem Projekt und wird, sobald es die Pandemie-Lage zulässt, Einweisungsstunden geben.“

Transparenz durch die Bauweise

Durch großzügige Aus- und Durchblicke erhält das Gebäude laut Gemeinde eine gewisse Transparenz, die Offenheit und Vertrauen schafft. Die Einrichtung wurde so geplant, dass die veränderten Betreuungsangebote und die unterschiedlichen pädagogischen Konzepte wie Montessori und Reggio berücksichtigt werden können. Ein besonderes Augenmerk lag auch auf der ästhetischen Einrichtung und der Liebe zum Detail.

Feier soll nachgeholt werden

Für die Umsetzung des Energiekonzeptes (kfw 55) sorgen eine Luftwärmepumpe und eine Photovoltaikanlage. Unterstützt wird das Konzept durch energiesparende und ökologische Baumaterialien. Die Baukosten des Projektes belaufen sich 2.490.000 Euro zuzüglich 210.000 Euro für die Einrichtung der Kita. Aktuell findet, wie in allen Kitas der Gemeinde, nur eine Notgruppenbetreuung statt. Die offizielle Eröffnungsfeier wird im Sommer nachgeholt, sofern es die Pandemie-Situation zulässt.

red