Gleich drei Hauseinbrüche in Cremlinger Ortsteil Weddel

Drei Einbrüche in Wohnhäuser im Cremlinger Ortsteil Weddel hat es in der Zeit zwischen Dienstag, 14.30 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr gegeben.

Die bisherigen Polizeiermittlungen ergaben laut Mitteilung, dass die unbekannten Täter jeweils gewaltsam in die Häuser einbrachen und dort verschiedene Räume und Behältnisse durchwühlten: Am Stadtweg entstand so ein Schaden von 300 Euro, am Nelkenweg und Schlehenweg je 1500 Euro. Zum Diebesgut können derzeit noch keine konkreten Angaben gemacht werden, heißt es weiter.

Zeugen werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter zum melden: (05341) 18970.