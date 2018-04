Pilger treffen sich zur Tour in Schandelah

Schandelah Die Kirchengemeinden Gardessen und Schandelah laden zur Pilgertour zwischen Schandelah und Scheppau ein. Treff ist am Samstag, 7. April, 10 Uhr an der Kirche in Schandelah. Die Rückkehr ist gegen 14.30 Uhr geplant. Der Weg führt durch die Feldmark Richtung Gardessen und dann weiter Richtung...