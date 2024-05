Wolfenbüttel. Am Kornmarkt ist es am Maifeiertag zu einer Auseinandersetzung gekommen. Ein 47-Jähriger verletzte einen 38-Jährigen. Die Polizei ermittelt.

Zwei Männer im Alter von 38 und 47 Jahren sind am Mittwoch, 1. Mai, am Kornmarkt in einen Streit geraten. Die Gründe sind laut Polizei unbekannt. Nachdem der Streit offensichtlich eskaliert war, schlug und trat der 47-Jährige mehrfach auf sein Opfer ein. Der 38-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen, insbesondere im Kopfbereich. Ein alarmierter Rettungswagen versorgte den Verletzten.

Die Polizei konnte bei der Fahndung den flüchtigen Tatverdächtigen stellen. Dieser war alkoholisiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

red