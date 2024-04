Wolfenbüttel. Die 40-Jährige kommt nach der Kollision am Landeshuter Platz in das Klinikum. In Sickte beschmieren Unbekannte die Schule mit Graffiti.

Durch einen Verkehrsunfall am Montag in Wolfenbüttel ist eine 40 Jahre alte Fahrradfahrerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, übersah ein 63-jähriger Autofahrer die Frau gegen 17.40 Uhr am Landeshuter Platz, als er abbiegen wollte. Die Frau kam ihm entgegen.

Nach der Kollision klagte die Radfahrerin über Schmerzen an den Beinen. Sie kam zur Untersuchung in das Wolfenbütteler Klinikum. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 800 Euro.

Unbekannte dringen in Wolfenbütteler Vereinsheim ein

In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in ein Vereinsheim an der Fümmelser Straße in Wolfenbüttel eingebrochen. Ob es zu einem Diebstahl kam, ermittelt die Polizei noch – der Sachschaden wird auf zirka 1500 Euro taxiert. Der Einbruch geschah zwischen Sonntag, 17 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr. Hinweise sind an die Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer (05331) 9330 zu richten.

Vandalismus an Schulen in Sickte und Wolfenbüttel

Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt in Sickte, nachdem Unbekannte zahlreiche Gegenstände und Wände der Schule im Schulweg beschmiert haben. Wie die Polizei erklärt, sind die Schriftzüge „zum Teil rechtsgerichtet“. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. Als Tatzeitraum kommt die Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 6 Uhr, in Betracht. Hinweise zu den Tätern sind an die Polizei Sickte unter der Telefonnummer (05305) 912180 zu richten.

Auch in der Wallstraße in Wolfenbüttel haben Unbekannte am Wochenende die Außenfassade des Schulgebäudes mit Graffiti verunstaltet. Sie verursachten zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 7 Uhr, einen Schaden von mindestens 500 Euro. Die Polizei in Wolfenbüttel nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (05331) 9330 auf.

