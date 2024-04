Wolfenbüttel. Die nächsten drei Wochen wird auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel gebaut. Gibt es ein Verkehrschaos? So liefen die ersten Stunden.

Die Schilder stehen schon am Straßenrand, auch die Baken stapeln sich bereits. Bauarbeiter sind an diesem Montagmorgen ebenfalls schon unterwegs. Noch herrscht so etwas wie die Ruhe vor dem Sturm, ehe es noch am Vormittag etwas enger wird auf dem Neuen Weg. Denn der ist für die nächsten drei Wochen Baustelle – zumindest teilweise.

Die Baken ziehen sich über den Neuen Weg. © FMN | Katharina Keller

Stadteinwärts ist der Neue Weg nämlich Einbahnstraße in den nächsten Wochen – von den Einmündungen Salzdahlumer Straße/Mittelweg bis Kleine Breite/Ungerstraße. Für die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Innenstadt kommen und nach Braunschweig auf die A36 wollen, geht über den Neuen Weg nichts, hier gibt es eine Vollsperrung.

Das Pflaster wird hochgenommen. © FMN | Katharina Keller

Und so staut sich der Verkehr auch um 10 Uhr bis ungefähr zur Räubergasse. Es geht auf der Ecke Kleine Breite/Ungerstraße eben nur nach links oder rechts – und das dauert so seine Weile, erst recht, wenn auch noch Radfahrer die Straße queren. Auch für die übrigens gibt es eine Umleitung. „Ähm. Darf ich hier überhaupt noch lang fahren?“, fragt eine Radfahrerin zwei Bauarbeiter. Sie hat gemerkt, dass der Weg doch ziemlich schmal werden könnte und bremst erst einmal schnell ab.

Für die Autos, die aus der Ungerstraße kommen, geht es nur noch geradeaus oder Richtung Innenstadt. © FMN | Katharina Keller

Zwischen den Baken, die aufgereiht auf dem Neuen Weg zu sehen sind, gibt es immer mal wieder Lücken. Schließlich müssen die Anlieger zu ihren Häusern kommen. Auch zur Tierarztpraxis oder zum Mütterzentrum, das am Neuen Weg liegt.

Doch warum überhaupt schon wieder eine Baustelle? Auf dem Neuen Weg hatte es erst im vergangenen Herbst eine Sperrung gegeben, damals aber war die Fahrbahn in Richtung Innenstadt aufgrund von Leitungsarbeiten in Höhe der ehemaligen Samson-Schule über mehrere Wochen dicht.

Am frühen Morgen standen die Schilder schon bereit. Für die Autofahrer aber war das Abbiegen auf den Neuen Weg noch möglich. © FMN | Katharina Keller

Die Baustelle jetzt ist nötig, weil eine 20-KV-Leitung Störungen hatte, von dieser waren wiederum 1500 Haushalte betroffen. Die Leitung muss nun kurzfristig erneuert werden. Jene Trasse verläuft von der Einmündung Kleine Breite bis zum Versorgungszentrum auf dem Neuen Weg/Salzdahlumer Straße.

Und so ist es nötig, dass das Pflaster hochgenommen wird. Damit haben an diesem Montag auch schon Bauarbeiter begonnen. Auf Höhe der Kleinen Breiten liegen bereits die ersten Pflastersteine an der Seite. Bis zur Salzdahlumer Straße wird das gehen. Darum eben auch die Sperrung für den Verkehr stadtauswärts: In einer Mitteilung der Stadt hieß es, dass die Baumaßnahme in offener Bauweise erfolge. Das bedeute, dass der Kabelgraben auf der gesamten Länge bis zum Einzug des neuen Kabels geöffnet bleiben müsse.

Einzig Fußgänger können die Baustelle passieren. Der Radverkehr wird über die Kleine Breite – Gärtnerwinkel zurück zum Neuen Weg geführt. Schilder für die Umleitung sind aufgestellt, sodass der Weg gekennzeichnet ist.

