Wolfenbüttel. Der Deutsche Gewerkschaftsbund veranstaltet am Tag der Arbeit zwei Maikundgebungen in Wolfenbüttel und Wittmar. Um diese Themen geht‘s.

Unter dem Motto „Mehr Lohn, Freizeit, Sicherheit“ sowie „Eintreten für die Tarifwende“ veranstaltet der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Tag der Arbeit am 1. Mai zwei Kundgebungen im Landkreis Wolfenbüttel. Die Hauptveranstaltung findet auf dem Wolfenbütteler Stadtmarkt statt. Außerdem gibt es eine Kundgebung in Wittmar.

Hauptredner in Wolfenbüttel ist Detlef Ahting. Der ehemalige Landesleiter der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kommt damit am 1. Mai an den Ort zurück, wo seine Gewerkschaftskarriere in den 90er Jahren als Geschäftsführer der ÖTV-Kreisverwaltung Wolfenbüttel-Helmstedt begann. Auch nach seinem Ausscheiden als Landesleiter ist der 62-Jährige noch für Verdi aktiv. Er ist an der Organisation eines Kongresses der freien öffentlichen Dienstleistungsgewerkschaften aus 40 Ländern beteiligt, der in wenigen Wochen in Bukarest stattfinden wird. Zwischendurch tritt er nun als Hauptredner bei der Kundgebung zum Tag der Arbeit ab 10.30 Uhr auf dem Stadtmarkt auf.

Mai-Redner in Wolfenbüttel prangert „Auswüchse von Niedriglohn“ an

Einige Wochen vor der Europawahl wird er auch darauf zu sprechen kommen, wie die europäische Gesetzgebung Einfluss auf das Leben der Menschen in Deutschland nimmt, sei es durch die EU-Mindestlohnrichtlinie mit Aktionsplan zur Erhöhung der Tarifbindung oder auch durch das Lieferkettengesetz, das laut Ahting „mit deutschen Bremsklötzen“ versehen wurde.

Weitere Themen in seiner Rede werden die Tarifbindung und die Tarifflucht sein. Er beklagt zudem, dass es zu viele Bereiche mit Niedriglöhnen gibt, was auch Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte und die Sozialversicherungssysteme hat. Die „Auswüchse von Niedriglohn“ und den damit verbundenen Sozialabbau werde er auf jeden Fall ansprechen, kündigte der in Braunschweig lebende ehemalige Verdi-Landesleiter an. Und natürlich will er auf den Rechtsruck in Deutschland eingehen, wobei er auch die Unternehmensleitungen in der Pflicht sieht, sich für eine Stärkung der Demokratie einzusetzen. Erfreut nahm er in diesem Zusammenhang zur Kenntnis, dass es in den vergangenen Wochen in Wolfenbüttel schon zwei große Kundgebungen zur Stärkung der Demokratie gegeben hat.

In Wittmar kommt die IG Bergbau, Chemie, Energie zu Wort

Zur Eröffnung der Kundgebung in Wolfenbüttel (Beginn um 10.30 Uhr auf dem Stadtmarkt) wird der DGB-Kreisvorsitzende Bertold Brücher kurz sprechen, ehe Wolfenbüttels Bürgermeister Ivica Lukanic (parteilos) ein Grußwort vor der Hauptrede von Detlef Ahting halten wird. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von dem Gitarristen Peter van der Meer, der auch schon auf der ersten Demokratie-Kundgebung des Bündnisses gegen Rechtsextremismus auf dem Schlossplatz zu hören war.

Die zweite Mai-Kundgebung findet nach DGB-Angaben in Wittmar statt. Sie beginnt um 11 Uhr am Waldhaus zur Asse. Dort wird Rolf Kolodziej von der Ortsgruppe der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) die Teilnehmer begrüßen, ehe Wittmars Bürgermeister Jens Pielok und Elm-Asse-Samtgemeindebürgermeister Dirk Neumann Grußworte sprechen werden. Hauptredner in Wittmar ist Christian Hoffmann von der IG BCE. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung durch den DJ Bastian Kasper. Außerdem wird es in Wittmar Erbsensuppe aus der Gulaschkanone geben.

