Sambleben. Mit hoher Geschwindigkeit kollidiert der Wagen am Dienstagabend mit dem Baum. Die drei Insassen werden schwer verletzt in Krankenhäuser gefahren.

Auf der Strecke zwischen Ampleben und Sambleben ist am Dienstagabend ein Pick-up gegen einen Baum am Straßenrand gefahren. In dem Wagen befanden sich drei Personen, die alle schwer verletzt wurden.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.15 Uhr. Der VW Amarok war aus Richtung Ampleben unterwegs und kam in einer leichten Kurve – etwa 300 Meter vor Sambleben – von der Fahrbahn ab. Mit hoher Geschwindigkeit krachte das Auto gegen den Baum. Der Wagen wurde im vorderen Bereich vollständig zertrümmert.

Der Fahrer und sein Beifahrer waren eingeklemmt und mussten mit schweren technischen Geräten der Feuerwehr befreit werden. Auf dem Rücksitz befand sich eine Frau, die zwar nicht eingeklemmt, aber durch die starken Demolierungen des Wagens eingeschlossen war. Auch diese Frau erlitt schwere Verletzungen.

Notarzt und Rettungswagen im Einsatz: Schwerverletzte kommen nach Wolfenbüttel und Braunschweig

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Schöppenstedt, Groß Dahlum und Ampleben. Bevor mit den eigentlichen Befreiungsarbeiten begonnen werden konnte, veranlasste der Schöppenstedter Feuerwehreinsatzleiter Hilmar Umbach, dass der Pick-up zur Sicherung der Verletzten und der Rettungskräfte gegen ein Abrutschen gesichert wurde. Erst dann konnte mit schwerem technischen Gerät die Rettung der Verletzten beginnen.

Die Feuerwehr musste die drei schwerverletzten Insassen aus dem Wagen befreien. © FMN | Jörg Koglin

Aufgrund der Vielzahl und der Schwere der Verletzungen wurde der Wolfenbütteler Notarzt durch einen zusätzlichen Notarzt aus Braunschweig unterstützt. Der Organisatorische Leiter des DRK koordinierte mit einem Assistenten den rettungsdienstlichen Ablauf und den Transport in die Kliniken: Rettungswagen des DRK Wolfenbüttel und aus dem Landkreis Helmstedt transportierten die Schwerverletzten teils unter Notarztbegleitung in die Kliniken nach Wolfenbüttel und Braunschweig.

Nach dem Ende des Einsatzes wurde der Amarok durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt. Nach der Beseitigung des Unfallwagens wurde ersichtlich, dass durch den Anstoß am Baum zirka ein Quadratmeter der Baumrinde regelrecht abgeschält wurde.

