Wolfenbüttel. Rund 3000 Umschläge wurden eingereicht: Stadtverwaltung feiert Erfolg der Innenstadt-Gewinnspielaktion. 118 Bürger dürfen sich freuen.

Die vergangenen zwei Monate standen in Wolfenbüttel ganz im Zeichen der „Buddel-Bon-Aktion“, die im Rahmen der laufenden Innenstadtbaustelle den Handel unterstützen wollte. Bürgerinnen und Bürger der Stadt erhielten die Möglichkeit, ihre Einkaufsbons im Wert von mindestens 10 Euro mittels Briefumschlags einzureichen und so an einem Gewinnspiel mit Sachpreisen im Gesamtwert von über 10.000 Euro teilzunehmen. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.

Das Prinzip war demnach simpel: Je mehr Bons eingereicht wurden, desto höher war die persönliche Gewinnchance. Über den Aktionszeitraum wurden mehr als 10.000 Briefumschläge an den Einzelhandel in der Wolfenbütteler Innenstadt verteilt, um sie anschließend an die Kunden weiterzureichen.

118 Gewinner werden für ihre Shopping-Tour in Wolfenbüttels Innenstadt belohnt

Am vergangenen Mittwoch fand laut städtischer Mitteilung schließlich die mit Spannung erwartete Auslosung der Gewinner der „Buddel-Bon-Aktion“ statt. „Mit einem beeindruckenden Rücklauf von rund 3000 eingereichten Umschlägen können wir die Aktion zweifellos als vollen Erfolg verbuchen“, wird Citymanager Andre Volke zitiert.

Das Hauptziel der Aktion sei es gewesen, die Kunden dazu zu animieren, ihre Einkäufe vor allem in der Innenstadt von Wolfenbüttel zu tätigen. Die Adressen der Teilnehmer ließen darauf schließen, dass auch ein beträchtlicher Anteil von Kunden aus den umliegenden Städten ihre Einkäufe in Wolfenbüttel getätigt hat.

Insgesamt gab es 118 Gewinne in Form von Sach- und Gutscheinpreisen von den Geschäften im Baustellenbereich der Innenstadt zu ergattern, schreibt die Stadt. Alle Gewinner würden nun postalisch oder per E-Mail in den kommenden Tagen über ihre Gewinne informiert. Die beiden Hauptgewinne, zwei E-Bikes, sollen bei einem gesonderten Termin den glücklichen Gewinnern überreicht werden.

Trotz City-Baustelle: Optimismus bei Wolfenbüttels Händlern in der Innenstadt

Die „Buddel-Bon-Aktion“ reiht sich in eine Vielzahl von Marketinginitiativen ein, die von der Stadtverwaltung im Zusammenhang mit der Innenstadtbaustelle organisiert wurden. Dabei stehe vor allem die langfristige Bindung der Kaufkraft der Wolfenbütteler im Fokus sowie die Unterstützung des Einzelhandels während der Bauphase, erläutert die Stadtverwaltung.

Trotz der Baustelle verzeichne Wolfenbüttels Innenstadt Neueröffnungen von Einzelhandelsgeschäften, und die Nachfrage nach Anmietungen steige, wie Kira Jahnke von der Wirtschaftsförderung berichtet. Viele Einzelhändler würden bereits jetzt erkennen, dass die Baumaßnahmen die Attraktivität und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt steigern werden. Auch wenn die Baustelle natürlich bei dem ein oder anderen Einzelhändler spürbare Einschränkungen mit sich bringe, zeigten sich die meisten von ihnen optimistisch und freuten sich auf die Fertigstellung, wie Citymanager Andre Volke erläutert.

