Wolfenbüttels Innenstadtbaustelle: Zwischenfazit des Citymanagers

Wolfenbüttel. Citymanager Andre Volke ist nah dran an den Innenstadthändlern. Die Auswirkungen der Baustelle, von denen sie berichten, sind teilweise überraschend.

In einer Pressemitteilung der Initiative Wirtschaft Wolfenbüttel (IWW) zieht Andre Volke, der Citymanager des IWW, ein erfreuliches Zwischenfazit zur gegenwärtigen Baustelle in der Wolfenbütteler Innenstadt. Trotz der unvermeidlichen Beeinträchtigungen für Passanten aufgrund der laufenden Bauarbeiten verzeichneten die meisten Einzelhändler bislang keine bedeutenden Einbußen im Umsatz. Einige Händler würden sogar von gesteigerten Einnahmen während der Bauphase berichten, da die Kunden näher an den Schaufenstern vorbeigehen und die Geschäfte intensiver wahrnehmen.

Ausnahmen bilden laut Volke die Geschäfte und Gastronomiebetriebe mit Außensitzplätzen, welche die negativen Auswirkungen der Baustelle intensiver spüren. In einigen Fällen mussten Sitzgelegenheiten vorübergehend umgestellt oder entfernt werden. Hinzu kämen Lärmbelästigungen und Staub. Diese Einbußen würden sich jedoch im Rahmen des Zumutbaren bewegen, und durch gezieltes Baustellenmarketing werde aktiv versucht, diesen entgegenzuwirken. „Angesichts der aktuellen Herausforderungen müssen wir darauf vertrauen, dass wir nach Abschluss des Projekts unseren Umsatz wieder steigern können“, äußerte sich Huong Nguyen, Inhaber von Hachi Tea.

Volke berichtet von hervorragender Zusammenarbeit

Besonders positiv hervorgehoben werde die transparente Kommunikation und persönliche Betreuung seitens der Stadt und des Citymanagers, was bei vielen Händlern auf Wohlwollen stoße. Citymanager Andre Volke selbst nehme an den wöchentlichen Baustellenbesprechungen teil und informiere im Anschluss die Händler entweder persönlich oder über eine eigens eingerichtete WhatsApp-Gruppe über die Neuigkeiten. Dadurch sei es möglich, notwendige Anpassungen im Zusammenhang mit der Baustelle schnell zu kommunizieren und umzusetzen.

Andre Volke betont: „Die bisherige Zusammenarbeit zwischen der Stadt, den Händlern und den beteiligten Baufirmen verläuft hervorragend.“ Trotz der bevorstehenden Einschränkungen seien sich alle Beteiligten bewusst, dass die Sanierung der Wolfenbütteler Innenstadt dringend notwendig ist, um die Stadt für die Zukunft zu stärken.

Interesse an Geschäften in der Innenstadt ist hoch

Bereits jetzt gebe der fertiggestellte Bereich unter den Krambuden mit dem Brunnen einen Vorgeschmack darauf, wie die Fußgängerzone der Zukunft aussehen wird. Hier lädt ein Brunnen Kinder zum Spielen ein, es gibt Sitzmöglichkeiten zum Verweilen, und eine ausgewogene Mischung aus Gastronomie und Einzelhandel verspreche eine äußerst attraktive Innenstadt.

Entgegen der allgemeinen Meinung sei das Interesse potenzieller Einzelhändler, sich in der Innenstadt anzusiedeln, keineswegs gering. Die aktuellen Schließungen von Geschäften in der Innenstadt seien nicht auf die Auswirkungen der Baustelle zurückzuführen, sondern beruhten auf altersbedingten Gründen und insbesondere bei den Ketten auf anderen Faktoren.

Abschließend äußert Citymanager Volke seine Zuversicht hinsichtlich der Baumaßnahmen, die zu einer florierenden und modernen Innenstadt führen sollen.

