Wolfenbüttel. Die Sanierung der Wolfenbütteler Innenstadt geht in die nächste Runde. Was in den kommenden Wochen geplant ist, lesen Sie hier.

Seit Anfang der Woche wird in allen drei Abschnitten auf der Baustelle der Langen Herzogstraße gearbeitet. Das teilt die Stadt Wolfenbüttel mit. Im Bereich zwischen Am Alten Tore/der Bärengasse und dem Bankhaus Seeliger gehen die Arbeiten am Regenwasserhauptkanal in Richtung Am Alten Tore wie schon in den vergangenen Wochen weiter, heißt es in der Mitteilung. Parallel dazu wird ein Regenwasseranschluss im westlichen Teil des Abschnitts und ein Schmutzwasser-Hausanschluss im östlichen Teil des Abschnitts erstellt.

Im Abschnitt zwischen Am Alte Tore und der Okerstraße geht in dieser Woche der Straßenbau weiter. Nach dem Setzen der Gosse können die Pflasterarbeiten beginnen, teilt die Verwaltung mit. Die Stadt betont an dieser Stelle noch einmal: Um die Einschränkungen für die Geschäfte sowie Kundinnen und Kunden so gering wie möglich zu halten, wird in kurzen Abschnitten zu je circa 30 Metern gearbeitet. Dieses Vorhaben wird seit Beginn der Bauarbeiten – also seit Juni 2023 – so gehandhabt.

Die Arbeiten im dritten Bauabschnitt unterhalb der Okerstraße wurden nun ebenfalls wieder aufgenommen. Los geht es mit Arbeiten am Regenwasserhauptkanal. In dem Zuge werden auch Schmutzwasser-Hausanschlüsse auf der Südseite mitverlegt, informiert die Stadt weiter.

Aufwendig wird die Innenstadt derzeit und noch bis Ende des Jahres saniert. Dabei werden auch Fördermittel abgeschöpft, aus diesem Grund muss die Maßnahme bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Für Fragen hat die Stadt ein Baustellenbüro an der Ecke Okerstraße/Lange Herzogstraße eingerichtet. Der Wolfenbütteler Citymanager Andre Volke ist Ansprechpartner und mittwochs zwischen 10 und 14 Uhr sowie montags von 8.30 bis 10.30 Uhr vor Ort.

