Wolfenbüttel. In Cremlingen als auch in Sickte haben Unbekannte zwei Audis von den Grundstücken der Eigentümer gestohlen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte in der Ortschaft Destedt in der Gemeinde Cremlingen einen Audi A4 gestohlen. Dieser war laut Angaben der Polizei verschlossen in der Einfahrt auf dem Grundstück des Eigentümers abgestellt. Im fast identischen Zeitraum verschwand ein weiterer Audi, hier ein A6, in Sickte. Auch hier stand das Auto verschlossen auf dem Grundstück des Geschädigten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 50.000 Euro. Die Polizei Cremlingen bittet um Zeugenhinweise oder mögliche Videoaufzeichnungen aus dem Bereich unter: (05306) 932230.

In Wolfenbüttel sind 11 Pkw durch Vandalismus beschädigt

In Wolfenbüttel haben Unbekannte an verschiedenen Orten insgesamt 11 Pkw durch Vandalismus beschädigt. Die Sachbeschädigungen ereigneten sich alle im selben Zeitraum von Dienstagnachmittag auf Mittwochmorgen, so die Polizei. Dabei stahlen sie am Friedrich-Ludwig-Jahn-Platz, Rosenwall und Gärtnerwinkel mehrere Kennzeichen, traten diverse Außenspiegel ab und zerstörten mehrere Scheibenwischer. In einem Fall wurde der Stern eines Mercedes abgebrochen.

Die geschätzte Höhe des Gesamtschadens liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen und Hinweise unter (05331) 9330.

red