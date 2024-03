Salzgitter. Die Polizei hat in der vergangenen Woche zahlreiche Verstöße bei Schwerpunktkontrollen registriert.

In der vergangenen Woche zwischen Montag und Sonntag haben in Salzgitter und den Landkreisen Peine und Wolfenbüttel Schwerpunktkontrollen stattgefunden, die die Nutzung von Sicherheitsgurten im Fokus hatten. Im Stadtgebiet von Salzgitter stellten die Beamten 57 Gurtverstöße bei Erwachsenen und 2 bei Kindern fest, in Salzgitter-Bad 21 Verstöße bei Erwachsenen. Im Kreis Peine waren es 20 Verstöße bei Erwachsenen. Im Kreis Wolfenbüttel fanden 22 Verstöße bei Erwachsenen und 6 bei Kindern statt.

Die Sicherung von Kindern mit Rückhaltesystemen in Fahrzeugen liegt im Durchschnitt bei 99,9 Prozent, jedoch ist der Anteil der Verwendung von altersgerechten Rückhaltesystemen geringer. Insbesondere zeichnet sich dies auf kurzen Strecken, wie etwa Fahrten zur Schule und in den Kindergarten ab. Die Gurtanlegequote bei Erwachsenen liegt durchschnittlich bei 98,1 Prozent. Insbesondere bei Verkehrsunfällen entstehen erhebliche Verletzungen, wenn Gurte nicht oder nicht richtig angelegt wurden.

red