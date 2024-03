Wolfenbüttel. Bei den zwei Einbrüchen erbeuteten die Täter am Wochenende Bargeld und verursachten einen Gesamtschaden von 3200 Euro.

Unbekannte Täter sind am Wochenende im Zeitraum zwischen Freitag, 9 Uhr und Montag, 6.45 Uhr in zwei Wolfenbütteler Kindertagesstätten eingebrochen. Sie stahlen Bargeld. Laut Pressemitteilung verursachten die Täter in der Kita Am Hopfengarten einen Schaden von 1800 Euro und in der Kita im Kerschensteinerweg einen Gesamtschaden von 1500 Euro. Zeugen sollen sich unter der Nummer (05331) 9330 melden.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red