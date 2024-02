Wolfenbüttel. Außerdem: Unbekannte stehlen Kennzeichen in Schöppenstedt. Der Polizei-Überblick für Wolfenbüttel.

Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Autofahrer am Juliusweg in Groß Stöckheim gestoppt. In einer Mitteilung heißt es, einem zivilen Streifenwagen sei die unsichere Fahrweise des Mannes aufgefallen. Bei einer Überprüfung wurde dann deutlich, dass der Autofahrer unter deutlichen Ausfallerscheinungen litt, die auf Drogenkonsum hingedeutet hätten. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Kennzeichendiebstahl in Schöppenstedt

Die Polizeistation Schöppenstedt bittet bei folgendem Sachverhalt um Hinweise: Zwischen Freitagmorgen, 10 Uhr, und Samstagmorgen soll es auf der Hauptstraße in Schöppenstedt zu einem Diebstahl gekommen sein. Von einem weißen Ford Fusion wurden von unbekannten Tätern die Kennzeichen entfernt. Der Wagen war in der Hauptstraße abgestellt. Zeugen sollen sich unter folgender Telefonnummer bei der Polizei melden: (05332) 946540.

red