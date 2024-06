Wolfsburg. Heute in zwei Wochen beginnt in der Autostadt in Wolfsburg das Sommerfestival. Doch nun muss eines der 29 Konzerte abgesagt werden.

Zwei Wochen vor Beginn des Autostadt-Sommerfestivals muss der Volkswagen-Themenpark eine traurige Nachricht mitteilen: Der für Sonntag, 7. Juli, geplante Auftritt von Popa Chubby auf der Porsche-Bühne entfällt. Der 64-jährige Electric-Blues-Sänger und -Gitarrist aus New York könne aus gesundheitlichen Gründen nicht auftreten. Das teilt die Autostadt am Freitagvormittag mit. Ticketkäuferinnen und -käufer erhalten ihr Geld bei Vorlage des Originaltickets zurück.

Diejenigen, die ihre Tickets vor Ort in der Autostadt erworben haben, wenden sich bitte an service@autostadt.de. Wer das Ticket über andere Vorverkaufsstellen gekauft hat, wendet sich direkt an die jeweilige Vorverkaufsstelle. Wer die Karte über Eventim erworben hat, wird automatisch per E-Mail über die Rückabwicklung/Rückerstattung informiert.

Dieser Artikel wird aktualisiert.