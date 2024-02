Wolfenbüttel. In der kommenden Woche wird es in der Campestraße eng. An einer anderen Stelle der Stadt kommt es gar zu einer kompletten Sperrung.

Am 26. und 27. Februar, am kommenden Montag und Dienstag also, finden jeweils unter einer halbseitigen Sperrung Baumarbeiten in der Campestraße statt. Darüber informiert die Wolfenbütteler Stadtverwaltung.

Demnach seien die dafür eingerichteten Haltverbotszonen unbedingt zu beachten, damit die Arbeiten zügig ausgeführt werden können und um die Maßnahme nicht unnötig zum Ärgernis aller Verkehrsteilnehmer und Anwohner in die Länge zu ziehen. Die „unechte Einbahnstraßenregelung“ diene dazu, parallel zu den Baumarbeiten die Anwohnerverkehre zu bedienen und die mit der Ausführung zu erwartenden Beeinträchtigungen gering zu halten, so die Stadt.

Brücke am Schwimmbad für eine Woche gesperrt

Die Stadt Wolfenbüttel plant außerdem die Sanierung der Träger der Brücke über den Faulen Graben am Schwimmbad. Hierfür muss die Brücke für etwa eine Woche gesperrt werden. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Vom 28. Februar bis zum 6. März sollen die Arbeiten durchgeführt werden, heißt es in der Mitteilung weiter. Am 4. März sei aufgrund der Anlieferung der neuen Elemente und Montage mittels Krans zudem eine Sperrung des Weges zum Wasserturm notwendig. Diese werde voraussichtlich den gesamten Tag andauern. Die weiteren Restarbeiten könnten ohne die Sperrung des Weges erfolgen.

Eine entsprechende Umleitung sei ausgeschildert, teilt die Stadtverwaltung weiter mit.

