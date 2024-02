Wolfenbüttel. Erst am Oderwald, jetzt beim Springgarten: Wieder wurde eine Kornnatter aufgefunden. Die Polizei hat einen Verdacht – und sucht Zeugen.

Wie die Polizei Wolfenbüttel mitteilt, ermittelt sie in zwei Fällen hinsichtlich Straftaten nach dem Tierschutzgesetz.

Wie auch unsere Zeitung berichtete, fand eine Spaziergängerin am 3. Januar gegen 13 Uhr eine Schlange am Oderwaldparkplatz an der L 495. Durch die Polizei Wolfenbüttel wurde zunächst Rücksprache mit einem Experten der Schlangenfarm in Schladen gehalten. Anhand von Fotos konnte dieser die Schlange als Kornnatter identifizieren. Diese sei ungiftig, in Deutschland allerdings nicht heimisch. Zudem gab er an, dass es für die Kornnatter bei unter 10° Celsius deutlich zu kalt sei und diese zu erfrieren drohe. Das Tier wurde durch die Beamten gesichert und zur Schlangenfarm transportiert, wo sie seitdem leben kann. In der Folge setzte die Tierrechtsorganisation Peta ein Kopfgeld von 500 Euro auf den Schlangenquäler aus.

Die Polizei informiert nun darüber, dass am 11. Februar gegen 12.50 Uhr von einem Passanten eine weitere Kornnatter aufgefunden wurde. Er habe sie im Bereich des Springgartens des Reitvereins an der Westerntorstraße in Wolfenbüttel entdeckt.

Bei den Schlangen könnte es sich um Geschwister handeln

Auch diese Schlange sei der Schlangenfarm in Schladen zugeführt worden, heißt es weiter. Vom Leiter der Schlangenfarm wurde der Polizei mitgeteilt, dass es sich bei genauer Betrachtung der beiden aufgefundenen Tiere um Geschwister handeln könnte. Bei Kornnattern sei die Zeichnung ein individuelles Merkmal. Beide Schlangen seien in Zeichnung und Größe identisch.

Die Polizei vermutet, dass es sich bei den Schlangen um Haustiere handeln könnte, die von ihren bislang unbekannten Besitzerinnen oder Besitzern ausgesetzt worden sind.

Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu den Schlangen beziehungsweise deren Besitzern geben können, unter der Rufnummer (05331) 9330.

