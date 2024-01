Wolfenbüttel. Die Polizei vermutet, dass Unbekannte die Schlange widerrechtlich ausgesetzt haben. Wer kann Hinweise geben?

In der Nähe des Parkplatzes am Oderwald an der Landesstraße 495 zwischen Halchter und Adersheim hat eine Frau am Mittwoch gegen 13 Uhr eine ihr unbekannte Schlange entdeckt. Sie informierte die Polizei, die inzwischen wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.