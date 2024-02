Wolfenbüttel. Die Frühschicht des Logistikunternehmens legte die Arbeit in Wolfenbüttel nieder. Das sind die Gründe für den Streik.

Am Montag haben die Beschäftigten bei Imperial Chemical Logistics in Wolfenbüttel gestreikt, heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft Verdi. Die erste Verhandlungsrunde zwischen der Gewerkschaft und dem Arbeitgeberverband Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen, kurz GVN, war in der vergangenen Woche ohne Ergebnis unterbrochen worden.