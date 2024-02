Wolfenbüttel. 800 Zuschauer in Wolfenbüttel erleben Kindheitserinnerungen mit dem Wuppertaler Vollplaybacktheater. Das sagen die Besucher.

Wer hat nicht schon mal ein Buch über sie in den Händen gehalten, wenn nicht gar gelesen? Und wer hat nicht gar ein Hörspiel über sie gebannt verfolgt? Seit fast 50 Jahren begeistern „Die drei ???“ die Menschen über Generationen hinweg. Mehr als 200 Folgen und gelöste Fälle, weit über 70 Millionen verkaufte Bücher und Hörspiele. Kurzum: „Die drei ???“, das sind die drei Jugendlichen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews, die sich in dem fiktiven US-Kaff Rocky Beach zusammengetan haben, um Verbrechen und teils mysteriöse Fälle zu lösen, ist die beliebteste und erfolgreichste deutsche Detektivreihe aller Zeiten. Am Samstag drehte sich einen Abend lang in der Wolfenbütteler Lindenhalle alles um dieses Trio.