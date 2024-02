Wolfenbüttel/Cremlingen. In Wolfenbüttel und Cremlingen sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise zu Sachbeschädigungen und Unfallfluchten geben können.

In Wolfenbüttel wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einem Garagenhof in der Straße Öseblick ein schwarzer Audi A3 beschädigt. Wie die Polizei Wolfenbüttel mitteilt, habe der Fahrer seinen Wagen auf dem Garagenhof abgestellt. Als er am Samstagmittag um 12:10 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der hinteren Tür auf der Beifahrerseite fest. Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0 entgegen.

Sachbeschädigung in Cremlingen: Unbekannte Täter machen sich an VW Golf zu schaffen

Bislang unbekannte Täter haben am Samstag zwischen 0:30 Uhr und 10:25 Uhr auf der Danzigstraße im Cremlinger Ortsteil Weddel einen dort abgestellten grauen VW Golf beschädigt. Die rechte Fahrzeugseite, die dem Gehweg zugewandt war, wurde mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Ein Kratzer zog sich vom vorderen rechten Kotflügel bis zur Beifahrertür. Hinweise bitte an die Polizeistation Cremlingen unter 05306 / 93223-0.

Unfallflucht in Wolfenbüttel: VW Golf auf Parkplatz eines Fitnesstudios beschädigt

Zwischen 15:30 Uhr und 17 Uhr wurde am Freitag in Wolfenbüttel zudem ein weiterer VW Golf beschädigt. Der Fahrer des Golfs hatte den Wagen auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios am Neuen Weg abgestellt. Als er nach dem Sport zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er im Bereich des linken, hinteren Radkastens eine Beschädigung fest. Der oder die Verursacherin hatte sich, so die Auskunft der Polizei, vom Unfallort entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder Personalien zu hinterlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Weitere Unfallflucht in der Straße „Im Mühlgraben“

In Wolfenbüttel hat sich zudem eine weitere Unfallflucht ereignet: Am Samstag streifte eine Fahrerin oder einen Fahrer einen VW T-Roc, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Anschließend verschwand der- oder diejenige unerlaubt vom Unfallort in der Straße Im Mühlgraben. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel (05331 / 933-0).

