Schöppenstedt/Wolfenbüttel. Alkoholtest spricht beide Male deutliche Sprache. Auch in Wolfenbüttel ziehen Beamte einen alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr.

Gleich drei Mal sind in Wolfenbüttel und Umgebung am Freitag und Samstag alkoholisierte Fahrer der Polizei ins Netz gegangen. Dies berichtet die Polizei in einer Mitteilung. Demnach wurde ein Fahrer in Wolfenbüttel aus dem Verkehr gezogen, zwei weiteren widerfuhr das gleiche Schicksal derweil in Schöppenstedt.