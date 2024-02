Wolfenbüttel. Was wird gerne verschenkt – und wo bekommt man in Wolfenbüttel auf den letzten Drücker noch etwas Herziges her? Valentinstag-Tipps.

Rote Rosen zum Valentinstag – der Klassiker. Doch Doreen Milder, Inhaberin des Blumenladens Blütenzauber Café kreativ & mehr in Wolfenbüttels Okerstraße, und ihr Team setzen in diesem Jahr auf kein besonderes blumiges Angebot zum herzigen Geschenkanlass. „Wir stellen kurzentschlossen unser Valentinsfrühstück in den Fokus – romantisch mit Rosenblättern, Sekt und allem drum und dran.“ Insbesondere Rosen seien preislich kaum mehr tragbar. „Wer bestellt, bekommt aber natürlich seine Blumen – wir haben auch Rosen da“, verspricht Milder. Als Alternative empfiehlt sie frühlingshafte Pflanzungen und Gestecke mit Herzstecker sowie Tulpen im Schnitt. „Da gibt es auch schöne Farben und ausgefallen Sorten – und nichts spiegelt den Frühling besser wider.“ Wer etwas Besonderes möchte, für den ließe sich auch mit einer Lilie etwas Tolles arbeiten. Beim Favorit Rose rät die Fachfrau: „Lieber eine einzelne aussagekräftige Qualitätsrose als ein Strauß Massenware.“