Remlingen. Vermutlich in der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte in das Gebäude an der Schöppenstedter Straße eingestiegen. Hat jemand etwas gesehen?

Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in die Grundschule in Remlingen eingebrochen. Die Polizei vermutet, dass sich die Täter zwischen 17.45 Uhr am Dienstag und 6.45 Uhr am Mittwoch Zutritt zum Gelände an der Schöppenstedter Straße verschafften.

„Ob Diebesgut erlangt werden konnte, kann derzeit noch nicht gesagt werden“, erklärt die Polizei. Es werden dringend Zeugen gesucht. Dazu kann die Polizei in Wolfenbüttel unter (05331) 9330 oder die Polizei in Schöppenstedt unter (05332) 946540 kontaktiert werden.

Mehr wichtige Nachrichten aus dem Landkreis Wolfenbüttel lesen:

Täglich wissen, was in Wolfenbüttel passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfenbüttel-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red