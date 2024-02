Wolfenbüttel. Geplant sind unter anderem mehrere neue Feuerwehrgerätehäuser. Neubaugebiete sind bereits begonnen worden, und auch ein Hospiz gibt es.

Und auch ein Blick in die weitere Entwicklung der Wolfenbütteler Ortsteile lohnt sich, da auch dort einige Großprojekte anstehen, die das äußere Erscheinungsbild dieser Ortsteile verändern wird. So wird in Halchter am Alten Holzweg demnächst mit dem Bau der neuen Feuerwache für 4,5 Millionen Euro begonnen. Der Mehrgenerationenplatz wurde dafür schon abgebaut. Er soll an anderer Stelle in der Nähe der Sportanlagen neu entstehen.