Wolfenbüttel. Josef Schmidt, der einst das Reisebüro Schmidt in Wolfenbüttel gegründet hat, kam am 7. Februar 1924 zur Welt. So feiert er heute.

Er steht in seinem Wohnzimmer mit dem hübschen Erker, der den Blick auf den Turnierplatz am Harztorwall in Wolfenbüttel freigibt. Sein graublauer Anzug sitzt perfekt wie die dazu passende moderne, rot-blau-gestreifte Krawatte auf weißem Hemd. Er lächelt so charmant wie immer – ein Grandseigneur par excellence: Josef Schmidt, Firmengründer des Reisebüros Schmidt aus Wolfenbüttel, feiert am Mittwoch seinen 100. Geburtstag.