Wolfenbüttel. Im vergangenen Jahr gab es so manche Markt-Änderung in Wolfenbüttel: Auch der Abendmarkt feierte Premiere. So geht es weiter.

Einiges war neu für die Wolfenbütteler im vergangenen Jahr: Da sei einerseits der Weihnachtsmarkt genannt. Der fand nicht auf dem Stadtmarkt, sondern auf dem Schlossplatz statt. Es gab anderseits einen Abendmarkt, der im Herbst erstmalig und bislang einmalig stattfand. Wie kam der Weihnachtsmarkt auf dem Schlossplatz an? Wie geht es mit dem Abendmarkt weiter? Nachfrage bei der Stadtverwaltung.