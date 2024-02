Wolfenbüttel. Unbekannte sind auf drei Parzellen in Gartenhäuser eingedrungen. Und: Ein betrunkener Autofahrer baute einen Unfall. Die Polizei-Meldungen.

Bislang unbekannte Täter sind in mehrere Gartenhäuser des Kleingartenvereins Weiße Schanze in Wolfenbüttel eingebrochen. Die Polizei gibt als Tatzeitraum die Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 12.10 Uhr, an. Betroffen sind Gartenhäuser dreier Parzellen in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße.

Es entstand Sachschaden in bisher unbekannter Höhe – gestohlen wurde lediglich eine Flasche mit Spirituosen. Die Ermittlungen, erklärt die Polizei, dauern an.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Auf der Schweigerstraße in Wolfenbüttel hat ein 26 Jahre alter Autofahrer am Samstagnachmittag ein Verkehrszeichen und den dortigen Acker beschädigt. Der Unfall geschah gegen 15.40 Uhr. Drei Zeuginnen verständigten die Polizei und teilten weiterhin mit, dass der Mann vermutlich alkoholisiert sei.

Die anschließend eintreffenden Polizisten boten dem Mann einen Alcotest an – diesen konnte der 26-Jähriger aber nicht absolvieren, weil er zu betrunken war. „Zudem bestand der Verdacht, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert hat, sodass ihm drei Blutproben zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit entnommen wurden“, erklärt die Wolfenbütteler Polizei weiter. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gefertigt.

