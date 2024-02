Wolfenbüttel. Sowohl die Kundgebung auf dem Schlossplatz als auch der Marsch durch die Innenstadt verliefen laut Wolfenbüttels Polizei reibungslos.

Bei der Kundgebung gegen Rechtsextremismus am Samstag in Wolfenbüttel sind in der Spitze zirka 2400 Menschen gewesen. „Die Versammlung verlief durchweg friedlich und ohne besondere Vorkommnisse“, berichtet die Wolfenbütteler Polizei.

Auf dem Schlossplatz gab es ab 11.30 Uhr mehrere Redebeiträge. Anschließend bewegte sich ein Aufzug aus etwa 550 Menschen durch das Stadtgebiet – auch dies „ohne größere Verkehrsstörungen“, sagt die Polizei. Gegen 13.55 Uhr wurde die Versammlung an der Wallstraße beendet.

