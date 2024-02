Hornburg. Der Versuch geht schief, die Täter flüchten in ihrem Klein-Lkw. Lesen Sie hier weitere Polizei-Meldungen aus dem Kreis Wolfenbüttel.

Unbekannte haben Samstagfrüh in Hornburg eine Grundstücksmauer niedergerissen – sie wollten den daran angebrachten Zigarettenautomaten knacken. Wie die Polizei berichtet, versuchten es die Täter gegen 3.30 Uhr in der Straße Vor dem Halberstädter Tor.

Nachdem der Versuch, nur den Automaten mit der Zugkraft ihres Fahrzeugs von der Mauer zu lösen, gescheitert war, ließen die Täter diesen auf der Straße liegen. Laut Zeugenhinweisen soll es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Klein-Lkw gehandelt haben. Weitere Hinweise gehen an die Polizeistation in Schladen, erreichbar unter der Telefonnummer (05335) 929660.

Wolfenbüttel: Frau unter Drogeneinfluss rammt Anhänger am Straßenrand

Auf der Ahlumer Straße in Wolfenbüttel ist eine 25-jährige Autofahrerin am Freitagmittag auf einen am Straßenrand abgestellten Anhänger aufgefahren. Die Wucht der Kollision war derart heftig, dass sich der Anhänger um die eigene Achse drehte und erst auf dem Gehweg zum Stehen kam.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die in der Samtgemeinde Elm-Asse wohnende Frau unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Drogenschnelltest schlug positiv auf Cannabis an. Die Unfallverursacherin musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen lassen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf 5000 Euro.

Unfallflucht in Wolfenbüttel – ausweichendes Auto rammt drei geparkte Wagen

Ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ereignete sich am Freitagabend gegen 23.10 Uhr in der Wolfenbütteler Innenstadt. Dabei soll ein bislang unbekanntes Fahrzeug in der Straße Am Herzogtore auf den Gegenfahrstreifen geraten sein. Der entgegenkommende Fahrer musste daraufhin ausweichen und kollidierte mit drei geparkten Fahrzeugen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Der Gesamtschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise gehen an die Polizei in Wolfenbüttel, Telefonnummer (05331) 9330.

Einbruch in Wolfenbütteler Grundschule

In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in Wolfenbüttel in die Grundschule Karlstraße eingebrochen. Sie hebelten den Polizei-Angaben zufolge zwei Fenster auf. Aus dem Bürotrakt der Schule stahlen die Täter anschließend Geld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei in Wolfenbüttel nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05331) 9330 auf.

