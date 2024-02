Wolfenbüttel. Wo einst der Netto-Markt an der Danziger Straße war, ist jetzt ein türkischer Supermarkt. Das bietet Anwar Miri.

Vielen ist Anwar Miri (40) in Wolfenbüttel kein Unbekannter. Seit gut zwei Jahren betreibt er ein türkisches Lebensmittelgeschäft bereits an der Adersheimer Straße. Weil das Areal dort recht klein ist, sein Geschäft aber wächst, expandiert er. An der Ecke Danziger Straße/Jahnstraße hat er soeben im ehemaligen Netto-Markt nun den „Lezzet-Markt“ eröffnet.