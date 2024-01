Wolfenbüttel. Die Halbjahreszeugnisse sind am Mittwoch überreicht worden: Es folgen vier freie Tage am Stück. Das kannst Du alles erleben.

Kurze Verschnaufpause für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrende: Nach der Ausgabe der Halbjahreszeugnisse stehen von Donnerstag an vier freie Tage im Kalender. Wie wird das Wetter? Laut Vorhersage maximal 7 bis 10 Grad Celsius, ab Freitag windig. Was also könnte man unternehmen?