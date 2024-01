Wolfenbüttel. Die Halbjahreszeugnisse sind an den Schulen in Stadt und Kreis Wolfenbüttel ausgehändigt. Kurze Verschnaufpause.

Halbzeit: Am Mittwoch sind an Wolfenbütteler Schulen in der Stadt und im Landkreis Wolfenbüttel die Halbjahreszeugnisse ausgegeben worden. In der Integrierten Gesamtschule (IGS) Wallstraße etwa hat der sechste Jahrgang das mit einem gemeinsamen Frühstück kombiniert. Im Gymnasium am Schloss (GiS) war die Zeugnisausgabe mit einer Preisverleihung von absolvierten Wettbewerben verbunden.