Cremlingen. Bei der 32. Hochzeitsmesse „Feiern & Heiraten“ im Cremlingen Event Center geben 61 Aussteller Heiratswilligen allerlei Inspiration.

Ein klassischer schwarzer Smoking, ein Anzug aus reinem Bambus, etwas Rustikales im Vintage-Stil oder doch lieber etwas Flippig-Ausgefallenes? Heirat in Sneakers und Lackschuh? Pfarrer oder freie Rednerin, klassische Torte oder einfacher Baumkuchen? Nichts muss, alles kann. Jede Hochzeitsmesse zeigt Trends auf, wie Paare versuchen, ihren schönsten Tag im Leben auch zu einem unvergesslichen zu machen. Nicht viel anders läuft es an Tag 1 bei der 32. Hochzeitsmesse „Feiern & Heiraten“ im Cremlingen Event Center (CEC). 61 Aussteller, so verrät Organisator Axel Griebsch, präsentieren das komplette Repertoire, das Brautpaaren eine perfekte Hochzeit ermöglicht. „Wir bieten den Besuchern das Rundum-Sorglos-Paket“, sagt der Veranstalter.