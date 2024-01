Wolfenbüttel. Im Jugendfreizeitzentrum am Harztorwall steigt am 12. Februar eine bunte Karnevalssause für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren.

Unter dem Motto „1001 Nacht“ startet auch in diesem Jahr wieder für kleine Jecken und Narren im Jugendfreizeitzentrum am Harztorwall 23 eine Kinder-Faschingsdisco. Am Rosenmontag, 12. Februar, von 14.30 bis 16 Uhr können sich die sechs- bis zwölfjährigen Besucherinnen und Besucher in die faszinierende, bunte Faschingswelt entführen lassen, schreibt die Stadt.