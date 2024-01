Wolfenbüttel. Der Wolfenbütteler Mobility-Coach Dominik Barkow stellt sein neues Buch vor und sagt, wie man bis ins hohe Alter beweglich bleibt.

Dominik Barkow ist super-beweglich, keine Frage. Bei seinem Vortrag in der Wolfenbütteler Buchhandlung Bücher Behr demonstriert es der 37-Jährige. Er geht in die tiefe Hocke, dreht erst ein Knie nach innen, dann das andere. Schnell, leicht und locker kommt er anschließend wieder nach oben und lächelt. So würde man es auch gerne machen.